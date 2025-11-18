Nomination Grande Fratello del 17 novembre 2025 9a puntata. Durante la nona puntata del Grande Fratello 2025 immancabile il momento delle nomination. Prima i concorrenti immuni; questa settimana è solo uno: Mattia. Anita vota Francesca: “ è incoerente, mi è stato dato della falsa “;. Donatella nomina Francesca: “ semplicemente per il fatto di Rasha “;. Omer vota Giulia “ ho visto delle azioni che non mi piacevano ”;. Simone nomina palesemente Donatella: “ non mi piacciono certi atteggiamenti e non mi piace quando con la tua ironia mandi delle frecciatine e a prese in giro”;. Benedetta vota Francesca: “ è la sola persona che vorrei fuori dalla casa e con cui non ho dialogo”;. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Grande Fratello 2025: i nominati della settimana e le nomination di ieri sera 17 novembre | Video Mediaset