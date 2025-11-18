Grande Fratello 2025 Donatella come sul set di una serie turca con Omer e Rasha | Video Mediaset

Rasha e Omer in settimana nella casa del Grande Fratello 2025 hanno giocato con Donatella raccontandole una storia incredibile: Omer sarebbe stato nientemeno che un attore di successo nelle più celebri soap turche. Con sorprendente convinzione, le descrivono scene appassionate, colpi di scena e fan in delirio, finché Donatella, sempre più coinvolta, finisce per crederci davvero. Grande Fratello 2025, Donatella prove d’attrice in una soap turca on Omer e Rasha. A quel punto il gioco al Grande Fratello 2025 il gioco si fa ancora più divertente. Come se fossero sul set di una vera serie televisiva di Istanbul, Donatella accetta di interpretare un ruolo fondamentale: quello della mamma di Omer, severa ma dal cuore tenero. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Grande Fratello 2025, Donatella come sul set di una serie turca con Omer e Rasha | Video Mediaset

