Grande Fratello 2025, chi è uscito ieri sera lunedì 17 novembre 2025? Durante la sesta puntata del reality show, Simona Ventura ha comunicato ai concorrenti il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Francesca e Simone, Domenico, Rasha, Giulia e Flaminia? Chi è stato eliminato al Grande Fratello? Puntata del 17 novembre 2025. Durante la diretta di lunedì 17 novembre 2025 del Grande Fratello 2025 è tempo di scoprire il verdetto del televoto. A rischio eliminazione Francesca e Simone, Domenico, Rasha, Giulia e Flaminia. Simona Ventura dallo studio comunica i nomi dei primi concorrenti salvati dal pubblico al televoto. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Grande Fratello 2025, chi è uscito ieri sera lunedì 17 novembre 2025? | Video Mediaset