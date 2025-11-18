Grande Fratello 2025 chi è stato eliminato al televoto flash di lunedì 17 novembre? | Video Mediaset
Una puntata ricca di sorprese al Grande Fratello 2025. Dopo la prima eliminazione, Simona Ventura comunica un colpo di scena con un secondo televoto flash che coinvolge solo le donne della casa. Grande Fratello 2025, televoto flash tutto al femminile. “ Colpo di scena, arriva una seconda eliminazione questa sera nella casa del Grande Fratello 2025 che riguarda solo le donne che sono in maggioranza all’interno della casa. C’è un telefono e ognuna di loro sarà chiamata ad una scelta molto difficile: le cinque donne più votate saranno sottoposte al televoto flash ” – spiega Simona Ventura che poi invita tutte le donne in super led. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
