Governo | Toccalini Lega ' solidarietà a Belpietro libertà stampa va tutelata in toto'

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "Vedere la sinistra parlare di libertà di stampa, e poi assistere agli attacchi scomposti a Maurizio Belpietro, cui va la nostra solidarietà, è la prova plastica del cortocircuito nel quale vive certa parte politica. I giornalisti vanno rispettati, anche se non sono nelle grazie del Pd, così come la libertà di stampa che va tutelata in toto, e non solo quando attacca l'avversario politico di turno". Così il deputato della Lega Luca Toccalini. 🔗 Leggi su Iltempo.it

