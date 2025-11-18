Governo | Quirinale ' stupore per parole Bignami credito ad attacco al Colle ridicolo' 2
(Adnkronos) - "Apprendiamo oggi dalla stampa che persone che ricoprono il ruolo di consiglieri del Quirinale auspicherebbero iniziative contro il presidente Giorgia Meloni e il centrodestra, esprimendo altresì giudizi di inadeguatezza nei confronti dell'attuale maggioranza di Governo", le parole di Bignami, che fanno riferimento ad un articolo del direttore de 'La Verità, Maurizio Belpietro, che la nota del Quirinale definisce per l'appunto "ennesimo attacco alla Presidenza della Repubblica costruito sconfinando nel ridicolo". Il quotidiano parla di "strane manovre per impedire non solo una vittoria di Giorgia Meloni, ma che una maggioranza non di sinistra nella prossima legislatura possa decidere il sostituto di Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altre letture consigliate
#Renzi dice che #Meloni non andrà al Quirinale per colpa del caso Paragon: “È un’ombra sul suo governo” Vai su X
Quando il presidente toscano Eugenio Giani, qualche giorno fa, si è lamentato di alcune leggi regionali impugnate dal governo Meloni in Consiglio dei ministri, ha scritto al Quirinale per denunciare una sorta di accanimento. Di Lorenzo Giarelli - facebook.com Vai su Facebook
Governo: Quirinale, 'stupore per parole Bignami, credito ad attacco al Colle ridicolo' (2) - "Apprendiamo oggi dalla stampa che persone che ricoprono il ruolo di consiglieri del Quirinale auspicherebbero iniziative contro il presidente Giorgia Meloni e il centrodestra, esprimend ... iltempo.it scrive
Stupore del Quirinale sulle parole di Bignami (Fratelli d'Italia): "Sconfina nel ridicolo". L'esponente della maggioranza chiedeva smentire agli "attacchi" verso la Meloni - Il capogruppo alla Camera del partito più importante della maggioranza: "Apprendiamo oggi dalla stampa che persone che ricoprono il ruolo di consiglieri del Quirinale auspicherebbero iniziative contro ... Da gazzettadelsud.it
Stupore del Quirinale per le parole di Bignami: «Sconfina nel ridicolo» - Secondo una nota del Quirinale, Bignami «sembra dar credito a un ennesimo attacco alla Presidenza della Repubblica costruito sconfinando nel ridicolo». Da roma.corriere.it