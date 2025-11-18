Governo | Bignami FdI ' mai tirato in mezzo Mattarella ma Garofani smentisca se può'

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "Non abbiamo alcun dubbio che sia una ricostruzione infondata, per questo chiediamo questa smentita" del consigliere Garofani. "Le ricostruzioni sono opinioni del giornale, non pensiamo minimante che il Quirinale ordisca. figuriamoci, ma ci sono dei virgolettati, bastava smentirli". Così Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia, a '10 minuti' su Rete4. "Chi sono io per chiedere una smentita al Quirinale, per carità, ma il consigliere", "che incidentalmente è stato parlamentare del Pd", poteva smentire. "Se il Quirinale ha ritenuto di rispondere si rispetta e non si commenta, ma la smentita di Garofani ancora non c'è". 🔗 Leggi su Iltempo.it

