Gorizia crollano case dopo una frana | 32enne muore per salvare l’anziana vicina
La frana causata da 300 millimetri di pioggia ha distrutto tre case a Cormons (Gorizia) il 17 novembre, confermando un morto e lasciando una persona dispersa mentre l’Italia centrale e settentrionale affronta il maltempo. Il maltempo ha messo in ginocchio il Friuli-Venezia Giulia, dove una colata di fango ha travolto e fatto crollare tre abitazioni a Brazzano di Cormons, in provincia di Gorizia. Il tragico bilancio, aggravato da circa 300 millimetri di pioggia caduti nella zona durante la notte, conta un decesso confermato e un’anziana ancora dispersa. L’uomo che ha perso la vita è Quirin Kuhnert, 32 anni, cittadino tedesco residente in Friuli, trovato morto nel tardo pomeriggio dopo essere corso in soccorso della sua vicina, Guerrina Skocaj, 83 anni, la quale risulta al momento ancora sotto i detriti scesi dal colle di San Giorgio. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
