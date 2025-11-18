Google lancia Gemini 3 | il modello AI più avanzato tra ragionamento multimodalità e autonomia
Gemini 3 rivoluziona l’Intelligenza Artificiale con capacità di pensiero da dottorato, analisi multimodale e azione autonoma per utenti, sviluppatori e aziende. A quasi due anni dall'inaugurazione di quella che è stata definita l'era Gemini, Google ha compiuto un balzo evolutivo significativo nel campo dell'Intelligenza Artificiale, presentando ufficialmente il suo modello di punta: Gemini 3. Que. 🔗 Leggi su Digital-news.it
