Gemini 3 rivoluziona l’Intelligenza Artificiale con capacità di pensiero da dottorato, analisi multimodale e azione autonoma per utenti, sviluppatori e aziende. A quasi due anni dall'inaugurazione di quella che è stata definita l'era Gemini, Google ha compiuto un balzo evolutivo significativo nel campo dell'Intelligenza Artificiale, presentando ufficialmente il suo modello di punta: Gemini 3. Que. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Google lancia Gemini 3: il modello AI più avanzato tra ragionamento, multimodalità e autonomia