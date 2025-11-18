Google lancia 3 nuove funzionalità AI per organizzare e prenotare i viaggi
Cercare, ideare, pianificare e prenotare viaggi su Google sarà sempre più facile grazie a queste nuove funzionalità AI. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Altre letture consigliate
Google lancia Project Suncatcher per trasferire il calcolo dell’IA nello spazio, alimentando data center orbitanti con energia solare per ridurre il consumo energetico terrestre. ? Leggi l’approfondimento https://www.metisonline.org/2025/11/12/google-port - facebook.com Vai su Facebook
Google lancia Private AI Compute, il cloud AI privato come Apple Vai su X
Google lancia Veo 3 per tutti gli abbonati Gemini Pro nel mondo, anche per l'Italia - Veo 3, l'incredibile e sorprendente modello IA per la creazione di video è finalmente disponibile per tutti gli abbonati a Gemini Pro, anche per gli italiani. Come scrive multiplayer.it
Creare video da foto, Google Gemini estende la funzione IA - In versione limitata dall'inizio dell'anno, Google ha esteso agli abbonati ai piani Google AI Ultra e Pro di Gemini la creazione di brevi clip video da foto. Si legge su ansa.it
Google foto, nuove funzioni AI e ricerca intelligente in italiano - L'app Google Foto si aggiorna con nuove funzioni AI, come la modifica con la voce, e supporta nuove lingue per la ricerca intelligente. Da msn.com