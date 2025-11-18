Gli studenti della Facoltà di Agraria in visita al Maas

Cataniatoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un folto gruppo composto da circa 60 studenti della Facoltà Universitaria Agraria di Catania, dipartimento Scienze e tecnologie alimentari; per la ristorazione e distribuzione degli alimenti mediterranei; della nutrizione umana; Scienze agrarie, ha visitato nella giornata odierna la struttura del. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Studenti in visita alla Secomar 4 - Studenti dell’Itis ’Nullo Baldini’ di Ravenna visitano la nave Secomar Quattro per apprendere tecniche di bonifica marina. Da ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Studenti Facolt224 Agraria Visita