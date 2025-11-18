Gli illusionisti fanno la magia

Ci voleva una magia per rilanciare il botteghino italiano, sperando non sia solo un'illusione. Parte molto bene, decisamente sopra le attese, L'illusione perfetta Now You See Me Now You Don't, che debutta non solo prima, ma con ben 1.259.508 euro. Il terzo capitolo della saga sui maghi del crimine illusionisti fa meglio dei precedenti episodi e trascina il box office italiano a un +7% rispetto a sette giorni fa. Un film perfetto per evadere dalla quotidianità e lasciarsi incantare da questo continuo gioco di prestigio che il cast carismatico sa mettere in scena. Sale sul podio, dietro Dracula L'amore perduto, anche Il maestro, altra novità del fine settimana su grande schermo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Gli illusionisti fanno la magia

Approfondisci con queste news

CINEMA IN SALA: IL BOX-OFFICE DEL WEEK-END Meglio della settimana scorsa, peggio di un anno fa. Il box-office premia i ladri illusionisti. Voi cosa avete visto? #BoxOfficeHit #BoxOfficeCollection #soloalcinema #alcinema - facebook.com Vai su Facebook

Illusionisti-prestigiatori a Cagliari per Gran Galà della magia - I più grandi illusionisti e prestigiatori italiani a Cagliari per il Gran Galà internazionale della Magia. Segnala msn.com

Grandi illusionisti sul palco a Cagliari per la serata di chiusura di Top Magic - 00, nella sala teatrale Pasolini della Fiera, per l'evento di chiusura della prima edizione di Top ... Come scrive rainews.it

Il campionato mondiale della magia a Torino: cinquemila maghi e illusionisti in gara - Cinquemila maghi e illusionisti con 150 artisti e performer da 51 paesi saranno in gara dal 14 luglio sul palco del Lingotto Centro Congressi di Torino per mettere alla prova le loro abilità in sei ... Da torino.repubblica.it