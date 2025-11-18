Giulia Dragoni il padre urla al tecnico Rossettini | Perché non la fai giocare? Sei un c*****ne
Brutto episodio alla fine del derby romano: il padre della Dragoni ha attaccato il tecnico giallorosso. 🔗 Leggi su Golssip.it
News recenti che potrebbero piacerti
"BRUGNANO GIULIA" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Giulia Galli - facebook.com Vai su Facebook
Giulia Dragoni, il papà all'allenatore della Roma: «Perché non la fai giocare?». Polemica dopo il derby - Il padre di Giulia Dragoni ha insultato l'allenatore della Roma femminile Luca Rossettini dopo il derby vinto con la Lazio. corriere.it scrive
Giulia Dragoni, il padre della calciatrice insulta l'allenatore della Roma femminile: «Perché non la fai giocare?» - Dominato con un gol, tre legni, due reti annullate, e diverse occasioni con Durante, portiere ... Segnala msn.com
La Roma festeggia il successo nel derby e il primato solitario, ma sugli spalti scoppia il caso. Il padre della centrocampista, rientrata a ottobre dopo un lungo infortunio ... - Il padre della centrocampista, rientrata a ottobre dopo un lungo infortunio, attacca il tecnico Rossett ... Come scrive msn.com