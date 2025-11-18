Girelli in conferenza | Lione favorito per la vittoria della Champions Ma la nostra crescita è evidente serve coraggio

di Mauro Munno Girelli in conferenza: le dichiarazioni del tecnico della Juventus Women alla vigilia del match con il Lione. Tutte le parole. (inviato a Vinovo) – Cristiana Girelli parla in conferenza stampa alla vigilia del match tra Juventus Women e Lione, valida per la quarta giornata del League Stage di UWCL. 227 PRESENZE CON LA JUVE COME BOATTIN – « Lo stimolo è già forte e grande, è una partita di assoluto livello. Non sapevo della statistica, mi rende orgogliosa. Boattin ha fatto e dato tantissimo per la Juve. Significa essere parte della storia della Juve. Ma l’importanza della partita fa oltre ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Girelli in conferenza: «Lione favorito per la vittoria della Champions. Ma la nostra crescita è evidente, serve coraggio»

