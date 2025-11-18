Giraldez verso la Juventus Women: «Hanno un blocco difensivo compatto. Sarà difficile creare occasioni, ma noi.». Le parole del tecnico. Jonathan Giraldez, tecnico del Lione, ha parlato in conferenza alla vigilia del match di Women’s Champions League con la Juventus Women. LA JUVENTUS WOMEN – «La Juve è una squadra che lavora bene sulle transizioni offensive, come hanno dimostrato contro l’Atlético Madrid. Hanno un blocco difensivo compatto che rende difficile creare occasioni. Bisognerà trovare gli spazi per attaccare. È una squadra con giocatrici di grande qualità. Ma conosciamo la capacità della nostra squadra di adattarsi a formazioni diverse ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Giraldez verso la Juventus Women: «Hanno un blocco difensivo compatto. Sarà difficile creare occasioni, ma noi…»