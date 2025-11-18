Giovanni sgozzato dalla mamma il biglietto al padre prima di morire | Ti voglio bene più di tutto il mondo E spunta un audio della donna
«Papà ti voglio bene più di tutto il mondo. Sei il papà migliore del mondo. Ti voglio bene». È il contenuto di un bigliettino che Giovanni, il bambino di 9 anni ucciso dalla madre Olena Stasiuk a Muggia, aveva scritto al padre poco prima della tragedia. A renderlo pubblico è stata la trasmissione Dentro la notizia, condotta da Gianluigi Nuzzi su Canale 5. Durante la puntata è stato diffuso anche un audio risalente al dicembre 2023 in cui la donna raccontava un episodio avvenuto con l’ex marito: l’uomo aveva chiamato la polizia perché temeva per il figlio e la accusava di considerarla pericolosa. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche questi approfondimenti
Perché Giovanni, il bambino di nove anni sgozzato dalla mamma a Muggia (Trieste), è rimasto solo con la donna nonostante i suoi problemi e le minacce rivolte al piccolo? Perché, nonostante i campanelli di allarme che c'erano stati negli anni, gli incontri mad - facebook.com Vai su Facebook
«Solo con la mamma? Non so se è una buona idea», le frasi ignorate di Giovanni sgozzato a 9 anni dalla madre: le violenze e le denunce Vai su X
Giovanni sgozzato dalla mamma, il biglietto al padre prima di morire: «Ti voglio bene più di tutto il mondo». E spunta un audio della donna - È il contenuto di un bigliettino che Giovanni, il bambino di 9 anni ucciso dalla madre Olena Stasiuk a Mugg ... open.online scrive
Il biglietto che il piccolo Giovanni ha scritto al padre prima di essere ucciso dalla mamma - A Dentro la notizia è stato mostrato un nuovo documento sul caso del bambino di nove anni ucciso il 14 novembre a Trieste ... Come scrive dire.it
«Sei il papà migliore del mondo, ti voglio bene»: il biglietto scritto Giovanni il giorno prima di essere ucciso dalla mamma - A “Dentro la notizia”, su Canale 5, condotto da Gianluigi Nuzzi, è stato mostrato un nuovo documento, recuperato dalla giornalista Ilaria Dalle Palle, sul caso ... Secondo msn.com