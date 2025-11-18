Giovanni sgozzato dalla mamma il biglietto al padre prima di morire | Ti voglio bene più di tutto il mondo E spunta un audio della donna

«Papà ti voglio bene più di tutto il mondo. Sei il papà migliore del mondo. Ti voglio bene». È il contenuto di un bigliettino che Giovanni, il bambino di 9 anni ucciso dalla madre Olena Stasiuk a Muggia, aveva scritto al padre poco prima della tragedia. A renderlo pubblico è stata la trasmissione Dentro la notizia, condotta da Gianluigi Nuzzi su Canale 5. Durante la puntata è stato diffuso anche un audio risalente al dicembre 2023 in cui la donna raccontava un episodio avvenuto con l’ex marito: l’uomo aveva chiamato la polizia perché temeva per il figlio e la accusava di considerarla pericolosa. 🔗 Leggi su Open.online