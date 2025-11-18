Giovani madri di Jean-Pierre e Luc Dardenne arriva nei cinema il 20 novembre dopo aver vinto il Premio per la miglior sceneggiatura al festival di Cannes

Arriva nei cinema il 20 novembre, dopo aver vinto il Premio per la miglior sceneggiatura al festival di Cannes, "Giovani madri" di Jean-Pierre e Luc Dardenne. I due registi questa volta entrano in una casa famiglia per raccontare la storia di cinque giovani madri, tutte cresciute in circostanze difficili, che lottano per ottenere una vita migliore per loro stesse e i loro figli. "Abbiamo visto queste persone, educatrici, psicologhe, che facevano di tutto per insegnare alle ragazze a sentirsi responsabili di un altro essere umano.

