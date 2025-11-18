Giovani in campo per salvare il centro storico Casara | Partiremo con due vetrine a tema Natale

Non solo privati cittadini, anche il Comune si muove per tornare a ravvivare alcune vetrine spente del centro che, in occasione del Natale, verranno addobbate grazie al lavoro e all'impegno di alcuni studenti forlivesi. Questo il progetto proposto e portato avanti da Paola Casara, assessora alle. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Giovani in campo per salvare il centro storico, Casara: "Partiremo con due vetrine a tema Natale"

