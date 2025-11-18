Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne il Comune di Tarquinia rinnova il proprio impegno

Tarquinia, 18 novembre 2025 – In occasione della nella promozione di una cultura fondata sul rispetto, la parità e la non discriminazione. D al 22 novembre al 10 dicembre 2025, la città ospiterà un ampio calendario di eventi raccolti sotto il titolo “#fortecomeunfiore”, realizzati in collaborazione con le scuole, le associazioni culturali e sportive, il Lions Club Tarquinia, la Società Tarquiniense d’Arte e Storia, l’associazione Tarquinia in Rosa e numerosi enti del terzo settore. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it