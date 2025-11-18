Giochi invernali di Milano Cortina la torcia olimpica passerà per Padova e provincia | le date
Dal 18 al 26 gennaio 2026 la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 attraverserà a più riprese il Veneto, toccando nel suo percorso 45 comuni e 6 siti Unesco nelle tranche di percorso che coinvolgeranno la Regione dal 18 al 23 gennaio e dal 25 al 26 gennaio 2026.Ad. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
