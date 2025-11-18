Gigi e Vanessa dopo lo stop c’è la data | quando va in onda la coppia D’Alessio-Incontrada

C’era grande attesa per il nuovo show che vede protagonista la coppia di amici, ma al pubblico era toccato restare a bocca asciutta. L’appuntamento con Gigi e Vanessa – Insieme, che sarebbe dovuto andare in onda lo scorso 12 novembre, si è visto slittare di una settimana, ma adesso c’è la data: il cantante e la conduttrice sono pronti a intrattenere ed emozionare mercoledì 19 novembre, in prima serata su Canale 5. Perché era saltata la prima puntata?. Come ricorderanno i telespettatori più informati, la prima puntata di Gigi e Vanessa – Insieme era prevista mercoledì 12 novembre, ma Mediaset è stata costretta a modificare la programmazione. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Gigi e Vanessa, dopo lo stop c’è la data: quando va in onda la coppia D’Alessio-Incontrada

