Giappone aereo si schianta sulle montagne | tre morti
Un aereo si è schiantato sulle montagne della prefettura di Fukuoka, in Giappone, uccidendo tutti e tre i passeggeri. L’ufficio dell’aeroporto internazionale di Kyushu-Saga ha perso i contatti con l’aereo, che aveva emesso un segnale di soccorso dopo la sua partenza. Secondo i media locali, i corpi di tre uomini sono stati trovati sulle montagne dove è avvenuto lo schianto. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
