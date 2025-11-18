Giallo a Torre dell' Orso | sub recupera il cadavere di una donna indagini in corso

18 nov 2025

Macabro ritrovamento al largo di Torre dell'Orso, marina di Melendugno, dove un subacqueo in immersione si è imbattuto nel cadavere di una donna. Attorno alle 15.30. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

