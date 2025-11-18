Giallo a Torre dell' Orso | sub recupera il cadavere di una donna Indagini in corso anche sulla scomparsa di un bambino
Macabro ritrovamento al largo di Torre dell'Orso, marina di Melendugno, dove un subacqueo in immersione si è imbattuto nel cadavere di una donna. Al momento resta il mistero. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Altre letture consigliate
Torre Vado, spari contro un'auto è giallo : scattano le indagini Vai su X
Cernobbio, anziana cade dalle scale e muore. Ma la dinamica è un giallo: La figlia chiama il 118 e il personale avverte subito i carabinieri. Le circostanze del decesso di Carla Della Torre, 85 anni, sono apparse tutt’altro che chiare - facebook.com Vai su Facebook
Giallo a Torre dell'Orso: sub recupera il cadavere di una donna, indagini in corso - Macabro ritrovamento al largo di Torre dell'Orso, marina di Melendugno, dove un subacqueo in immersione si è imbattuto nel cadavere di una ... msn.com scrive