Giallo a Genova | turista americano trovato morto in un B&B di via Caffaro
Il corpo dell’uomo è stato rinvenuto in fondo alla tromba delle scale. Sul posto i carabinieri del nucleo operativo Genova centro. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Leggi anche questi approfondimenti
GENOVA - E' scattata alla mezzanotte su gran parte della Liguria l'allerta meteo gialla per temporali. Il colore giallo colorerà tutta la Regione fino alla giornata di domani quando diventerà arancione a partire dal mezzogiorno e fino alla serata di domani. La reg - facebook.com Vai su Facebook
Giallo a Genova: turista americano trovato morto in un B&B di via Caffaro - Il corpo dell’uomo è stato rinvenuto in fondo alla tromba delle scale. ilsecoloxix.it scrive
Orologi da 600mila euro rubati a un turista americano a Milano, il ladro li restituisce: «Tieniteli, sono falsi» - Un furto milionario, un ritorno misterioso e un messaggio lasciato su un biglietto stropicciato: si tinge di giallo la vicenda avvenuta al prestigioso hotel The ... Scrive corriereadriatico.it