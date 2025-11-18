Giallo a Genova | turista americano trovato morto in un B&B di via Caffaro

Ilsecoloxix.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il corpo dell’uomo è stato rinvenuto in fondo alla tromba delle scale. Sul posto i carabinieri del nucleo operativo Genova centro. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

giallo a genova turista americano trovato morto in un bampb di via caffaro

© Ilsecoloxix.it - Giallo a Genova: turista americano trovato morto in un B&B di via Caffaro

Leggi anche questi approfondimenti

giallo genova turista americanoGiallo a Genova: turista americano trovato morto in un B&B di via Caffaro - Il corpo dell’uomo è stato rinvenuto in fondo alla tromba delle scale. ilsecoloxix.it scrive

Orologi da 600mila euro rubati a un turista americano a Milano, il ladro li restituisce: «Tieniteli, sono falsi» - Un furto milionario, un ritorno misterioso e un messaggio lasciato su un biglietto stropicciato: si tinge di giallo la vicenda avvenuta al prestigioso hotel The ... Scrive corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Giallo Genova Turista Americano