Gherardini fa il bis | il suo panettone è di nuovo tra i 10 migliori d’Italia
MONTECATINI – Un trionfo che si ripete. Daniele Gherardini conquista ancora una volta il podio dei migliori pasticceri d’Italia. Per il secondo anno consecutivo, il suo panettone speciale è stato premiato, confermandosi un’eccellenza nazionale. Gherardini, noto chef e figura storica dell’istituto alberghiero Martini, ha visto il suo prodotto selezionato in una rosa ristrettissima. A giudicarlo è stata una commissione di esperti della Richemont Italia, con sede a Brescia. Il suo lievitato è stato ufficialmente inserito tra i dieci migliori panettoni d’Italia. Il riconoscimento è arrivato durante l’importante manifestazione “Panettone d’autore”, tenutasi l’8 e il 9 novembre. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
