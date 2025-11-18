GERRY SCOTTI SU ASCOLTI DE MARTINO RITORNO STRISCIA E POLEMICA GERINI SU SAMIRA

Gerry Scotti festeggia gli ascolti inarrestabili della Ruota della Fortuna. Ieri sera un picco di quasi 6,8 milioni di telespettatori ma prima il conduttore ha ricevuto il premio alla carriera al Monte-Carlo Film Festival de la Comédie di Ezio Greggio. “Di solito non esco mai di casa, ma Ezio mi ha convinto”, così Scotti sul red carpet del Grimaldi Forum di Montecarlo. Nell’occasione, incalzato dai giornalisti, ha commentato la sfida nell’access prime time tra la sua Ruota della Fortuna e gli Affari Tuoi di Stefano Martino: È da più di quarant’anni che faccio questo mestiere. Un giorno si vince, un giorno si perde, un giorno si pareggia. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - GERRY SCOTTI SU ASCOLTI DE MARTINO, RITORNO STRISCIA E POLEMICA GERINI SU SAMIRA

Scopri altri approfondimenti

L'ingegnere 32enne ha conquistato altri 200mila euro. Gerry Scotti: "Abbiamo cambiato la vita di questi due ragazzi" - facebook.com Vai su Facebook

«La Ruota della Fortuna», ecco perché Gerry Scotti va all’assalto del prime time di Rai1 Vai su X

Gerry Scotti e quelle telefonate a Stefano De Martino. Samira Lui? “Chi ci guarda sa” - Gerry Scotti torna a commentare la sfida tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi di Stefano De Martino. Si legge su dilei.it

Ascolti tv, Gerry Scotti inarrestabile contro De Martino. Vespa vola con Carlo Conti (ricordando le Kessler). Gruber risale. E Del Debbio... - Top e Flop Auditel - Norvegia: De Martino cresce, ma La Ruota della Fortuna è lontana. Da affaritaliani.it

Ascolti tv 15 novembre: chi ha vinto tra Ballando e Tu Si Que Vales, la sfida tra Gerry Scotti e De Martino - Chi ha vinto in prima serata tra Ballando con le Stelle e Tu Si Que Vales, rispettivamente ... Segnala fanpage.it