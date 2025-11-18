l’ascesa di Gerry Scotti e Samira Lui a La ruota della fortuna. Consolidando la propria presenza nel palinsesto televisivo, Gerry Scotti e Samira Lui continuano a coinvolgere un vasto pubblico con la loro collaborazione a La ruota della fortuna. La loro affinità e il rapporto professionale si sono rafforzati nel tempo, creando un consonanza che si manifesta anche attraverso gesti di grande sintonia. La trasmissione, che ha riscosso grande successo durante i mesi estivi, è rimasta un appuntamento quotidiano molto atteso sugli schermi di Canale 5. l’intensità del rapporto tra Scotti e Samira Lui. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Gerry scotti rivela un messaggio segreto a samira