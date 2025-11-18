E’ un Augusto Gentilini molto solido e ben centrato sulla situazione Fermana quello che in sala stampa ha commentato nel posta gara il netto successo sul Matelica. Un tecnico che ha anche voluto puntualizzare come non sia mai facile ottenere tre punti in questo campionato. "Sappiamo le nostre qualità ma se non mettiamo dentro cattiveria ed intensità queste non bastano. Non è scontato vincere, qua non è una passeggiata come tutti pensano. Incontriamo ogni domenica giocatori e squadre importanti: anche il Matelica ha gente di gamba e con qualità superiori alla categoria. Nessuno ti regala nulla e tutto quello che stiamo raggiungendo lo dobbiamo al valore e al lavoro dei ragazzi, alla loro voglia e determinazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gentilini piedi per terra: "C’è da combattere ogni domenica"