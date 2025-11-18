anticipazioni su colombina in genshin impact 6.3. Le prime indiscrezioni riguardanti il set di abilità di Columbina in Genshin Impact versione 6.3 stanno emergendo, offrendo un quadro preliminare sulle sue capacità e sul possibile ruolo all’interno della squadra. Con il gioco attualmente alla versione 6.1 e prossimamente in attesa della patch 6.2, il focus si sposta verso le novità che arriveranno con l’update successivo. Le anticipazioni si basano su leak affidabili provenienti dai test in beta, che svelano dettagli sul kit di Columbina e su come potrebbe sostituire Furina come supporto e sub-DPS. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Genshin impact 6.3 columbina leak: supporto hydro e sub-dps