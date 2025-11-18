Genova vigili del fuoco in Tribunale | una traversina ha ceduto e altre sono a rischio

La polizia locale ha interdetto il marciapiede davanti a palazzo di giustizia. In via Pammattone ha ceduto una traversina in ferro che per fortuna non ha colpito nessuno, un’altra è a rischio al dodicesimo piano del Tribunale. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Genova, vigili del fuoco in Tribunale: una traversina ha ceduto e altre sono a rischio

