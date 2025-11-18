Genova cade da tromba delle scale in B&B | morto turista Usa
(Adnkronos) – Un turista statunitense di circa 70 anni è morto oggi in serata dopo essere precipitato dal quarto piano nella tromba delle scale del B&B in cui soggiornava. La tragedia è avvenuta intorno alle 20 in via Caffaro. Sul posto sono intervenuti il 118 e la Croce Verde Genovese, ma per l’uomo non . L'articolo Genova, cade da tromba delle scale in B&B: morto turista Usa proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
News recenti che potrebbero piacerti
Serata complicata per la Elah Acquario di Genova, che cade a La Spezia 96-61. Dopo un primo tempo difficile, i Seagulls provano a reagire nel terzo quarto, ma i padroni di casa controllano fino alla sirena. Ora testa al prossimo impegno: sabato 22 novembre - facebook.com Vai su Facebook
Cade albero vicino a una funicolare a Genova, tutti salvi. Intervento dei vigili del fuoco per liberare passeggeri bloccati ow.ly/82E3106qfaU #ANSA Vai su X
Genova, cade da tromba delle scale in B&B: morto turista Usa - Dai primi elementi raccolti, sembrerebbe che l’uomo abbia perso l’equilibrio poco dopo essere uscito dalla sua stanza ... Riporta adnkronos.com
Esce dal B&B e cade dalla tromba delle scale, morto turista 70enne - Indagano i carabinieri per ricostruire la dinamica del decesso dello statunitense ... Scrive rainews.it
Turista cade nella tromba delle scale di un B&B: ringhiera cede al quarto piano - L’uomo, un 70enne, è precipitato nella tromba delle scale del b&b in via Caffaro, dove avevano pernottato. primocanale.it scrive