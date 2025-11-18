Genny Urtis a Belve parla del fidanzato manipolatore la transizione e il diritto di essere se stessa
approfondimento sulla trasmissione ‘belve’ e il racconto di genny urtis. La puntata più recente di ‘Belve’ ha visto il ritorno in studio di Genny Urtis, che ha affrontato temi delicati legati alla propria vita personale e professionale. Attraverso un dialogo diretto con Francesca Fagnani, emerge un quadro complesso di esperienze, dalla transizione di genere alle relazioni amorose tumultuose, fino a i momenti di leggerezza e ironia che caratterizzano la figura pubblica. il percorso di transizione e i riferimenti alla vita privata. la volontà di cambiare e il ruolo delle scelte. Genny Urtis rivela di aver intrapreso un percorso di transizione di genere che ha rappresentato una tappa fondamentale della propria esistenza. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
