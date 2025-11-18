Genny Urtis a Belve | Il mio fidanzato mi manipolava ho fatto il seno per lui

Genny Urtis torna nello studio di ‘ Belve ‘ (Rai2) per raccontare per la prima volta e con grande sincerità il suo percorso di transizione condizionato però dal rapporto con un fidanzato rivelatosi “manipolatore e truffatore. Sono ancora in cura. Gli psicofarmaci mi aiutano a dimenticare”, rivela il medico chirurgo estetico. “Certe scelte le ha fatte per assecondarlo?” chiede la conduttrice del programma, Francesca Fagnani. “Mi ha portato a fare cose che non avrei mai fatto. Il seno non lo volevo, poi l’ho fatto per lui”, ammette Urtis. “Lui le aveva promesso l’idea di una famiglia?”, domanda Fagnani. 🔗 Leggi su Lapresse.it

