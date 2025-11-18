Genny Urtis a Belve | Il mio fidanzato mi manipolava ho fatto il seno per lui
Genny Urtis torna nello studio di ‘ Belve ‘ (Rai2) per raccontare per la prima volta e con grande sincerità il suo percorso di transizione condizionato però dal rapporto con un fidanzato rivelatosi “manipolatore e truffatore. Sono ancora in cura. Gli psicofarmaci mi aiutano a dimenticare”, rivela il medico chirurgo estetico. “Certe scelte le ha fatte per assecondarlo?” chiede la conduttrice del programma, Francesca Fagnani. “Mi ha portato a fare cose che non avrei mai fatto. Il seno non lo volevo, poi l’ho fatto per lui”, ammette Urtis. “Lui le aveva promesso l’idea di una famiglia?”, domanda Fagnani. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Argomenti simili trattati di recente
Le anticipazioni dell’intervista a Genny Urtis a Belve in onda stasera. A Francesca Fagnani ha raccontato il percorso di transizione segnato dalla delusione per il fidanzato rivelatosi un “truffatore”. Poi del litigio con Diletta Leotta “per colpa del fratello”. Cosa ve - facebook.com Vai su Facebook
Stasera a #Belve: - Cristiano Malgiolio - Big Mama - Eva Herzigova - Genny Urtis e la guest star Maria De Filippi! Vai su X
Gli ospiti di stasera a “Belve”: anticipazioni interviste a Cristiano Malgioglio, BigMama, Eva Herzigova e Genny Urtis - 20 su Rai 2 con un ricchissimo parterre di ospiti pronti a rispondere al fuoco incrociato delle domande di Francesca Fagnani. Riporta iodonna.it
Genny Urtis: «Il mio fidanzato mi manipolava, facevo cose che non mi piacevano. Il fratello di Diletta Leotta non si è comportato bene con me» - Ma anche le relazioni tormentate e retroscena inediti su alcuni personaggi noti ... Si legge su msn.com
Genny Urtis a Belve: “Sono in cura per dimenticare il mio fidanzato truffatore. Ho litigato con Diletta Leotta” - A Francesca Fagnani ha raccontato il percorso di transizione segnato dalla delusione per il fidanzato rivelatosi un “truffatore” ... Riporta fanpage.it