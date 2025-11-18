Gemelle Kessler unite nell’addio | doppio suicidio assistito a 89 anni Ballando in tv cambiarono l’Italia
Berlino, 18 novembre 2025 – L’avevano detto e hanno mantenuto la parola. Alice ed Ellen Kessler hanno deciso di lasciare questa terra insieme, come insieme erano vissute per 89 anni. Le loro spoglie sono state trovate nelle case gemelle a Grunwald, vicino a Monaco, dove vivevano. La ‘Bild’, quotidiano tedesco, ha scritto di “ suicidio assistito ”, permesso in alcune regioni della Germania. E d’altronde anche loro lo avevano sempre detto: “ Vorremmo morire insieme, e stare insieme nella stessa urna, con mamma e il cane Yello”. Si gira così, definitivamente, una delle pagine più importanti della storia della tv italiana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Approfondisci con queste news
Sono decedute le gemelle Alice e Ellen Kessler, lo riferisce l'agenzia di stampa Dpa. Avevano 89 anni e si sono spente a Gruenwald, nei pressi di Monaco di Baviera. Sembra che sia intervenuta la polizia che non ha fornito ulteriori dettagli. - facebook.com Vai su Facebook
L'omaggio in video alle gemelle Alice e Ellen Kessler Vai su X
Gemelle Kessler, unite nell’addio: doppio suicidio assistito a 89 anni. Ballando in tv cambiarono l’Italia - Alice ed Ellen hanno realizzato il desiderio più volte annunciato: morire insieme lo stesso giorno. Scrive quotidiano.net
Le gemelle unite fino alla fine - Per noi resteranno sempre non solo il simbolo della riconciliazione con la Germania, non solo un segno di erotismo gentile, ma soprattutto il ricordo di un’Italia ottimista, vitale, spensierata. Come scrive corriere.it
Gemelle Kessler, i ricordi e le reazioni del mondo dello spettacolo da Guillermo Mariotto a Iva Zanicchi: «La vita è sacra, sono sconvolta» - Ma il loro impatto sulla televisione e lo spettacolo, in Italia e in Europa, non se n'è andato con loro. Lo riporta leggo.it