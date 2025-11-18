Gemelle Kessler unite nell’addio | doppio suicidio assistito a 89 anni Ballando in tv cambiarono l’Italia

Berlino, 18 novembre 2025 – L’avevano detto e hanno mantenuto la parola. Alice ed Ellen Kessler hanno deciso di lasciare questa terra insieme, come insieme erano vissute per 89 anni. Le loro spoglie sono state trovate nelle case gemelle a Grunwald, vicino a Monaco, dove vivevano. La ‘Bild’, quotidiano tedesco, ha scritto di “ suicidio assistito ”, permesso in alcune regioni della Germania. E d’altronde anche loro lo avevano sempre detto: “ Vorremmo morire insieme, e stare insieme nella stessa urna, con mamma e il cane Yello”. Si gira così, definitivamente, una delle pagine più importanti della storia della tv italiana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

