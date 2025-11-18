Gemelle Kessler Umberto Orsini e i 20 anni di amore con Ellen | Galeotto fu uno spot Ne amavo una ma erano due

«La prima volta che incontrai di persona Ellen ed Alice Kessler fu negli studi Rai di via Teulada a Roma. Io stavo registrando un romanzo sceneggiato sulla Rivoluzione francese, I grandi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Gemelle Kessler, Umberto Orsini e i 20 anni di amore con Ellen: «Galeotto fu uno spot. Ne amavo una, ma erano due»

Argomenti simili trattati di recente

Sono decedute le gemelle Alice e Ellen Kessler, lo riferisce l'agenzia di stampa Dpa. Le due avevano 89 anni e si sono spente a Gruenwald, nei pressi di Monaco di Baviera. Sembra che sia intervenuta la polizia che non ha fornito ulteriori dettagli. : ANSA/ - facebook.com Vai su Facebook

L'omaggio in video alle gemelle Alice e Ellen Kessler Vai su X

Gemelle Kessler, Umberto Orsini e i 20 anni di amore con Ellen: «Galeotto fu uno spot. Ne amavo una, ma erano due» - «La prima volta che incontrai di persona Ellen ed Alice Kessler fu negli studi Rai di via Teulada a Roma. Secondo ilmessaggero.it

Gemelle Kessler, gli amori: la relazione di Ellen con Umberto Orsini e i "venti uomini in un anno" di Alice. Il matrimonio non contemplato: «L'altra si sarebbe sentità a metà» - Le gemelle Kessler, Alice ed Ellen, icone assolute dello spettacolo europeo dagli ... Lo riporta ilmattino.it

Gli amori delle gemelle Kessler, che non si sposarono mai: «Niente matrimonio, l'altra si sentirebbe a metà» - Insieme anche nella morte, Alice ed Ellen hanno vissuto una lunga esistenza in simbiosi che neppure corteggiatori e fidanzati riuscirono a separare ... Secondo vanityfair.it