Gemelle kessler testamento patto di sangue eredità e ultime volontà

Le ultime volontà e il modo in cui le gemelle Kessler hanno deciso di concludere la propria vita sono state al centro di un acceso dibattito pubblico, soprattutto per il loro esempio di autonomia e rispetto per il diritto all'autodeterminazione. La scomparsa di Alice ed Ellen Kessler, avvenuta il 17 novembre 2025, a seguito di un gesto condiviso e consapevole, sottolinea l'importanza delle scelte personali in situazioni di estrema delicatezza. L'approccio etico adottato dalle sorelle si inserisce nel contesto delle normative tedesche sul suicidio assistito, che nei recenti anni hanno subito importanti modifiche, garantendo un quadro legale più chiaro e accessibile.

