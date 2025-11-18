Gemelle Kessler Pro Vita attacca | Indotte al suicidio da una società malata Iva Zanicchi | Un fatto lontano dalla mia mentalità

La morte delle gemelle Kessler, Alice ed Ellen, ha riacceso in Italia un dibattito profondo e divisivo sul suicidio assistito. Le due storiche artiste, icone della televisione italiana degli anni d’oro, avrebbero scelto di ricorrere alla pratica del suicidio assistito nella loro dimora in Baviera, secondo quanto rivelato dal giornale bavarese Münchner Merkur citando un portavoce dell’associazione Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben. Le gemelle si erano rivolte all’associazione tedesca per l’aiuto a morire oltre sei mesi fa, pianificando insieme la fine della loro esistenza. Una decisione che le due sorelle avevano paventato più volte nel corso della loro vita, non immaginando mai un’esistenza separata l’una dall’altra. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Gemelle Kessler, Pro Vita attacca: “Indotte al suicidio da una società malata”. Iva Zanicchi: “Un fatto lontano dalla mia mentalità”

