Gemelle Kessler ora quelle voci su Ellen | un’ombra terribile

Da qualche tempo qualcosa era cambiato nella quotidianità di Ellen Kessler. C’era chi raccontava di sguardi persi nel vuoto, un velo sottile sulle sue giornate, mentre la sorella Alice sembrava invece irradiare energia. Un contrasto che nessuno poteva davvero decifrare, ma che lasciava intuire che dietro il sorriso delle celebri gemelle si nascondesse molto più di quanto immaginassimo. Nella loro elegante villetta di Grünwald, alle porte di Monaco, la routine era sempre stata fatta di piccoli rituali condivisi: una porta scorrevole che si chiudeva per lasciar spazio ai silenzi, due appartamenti speculari come riflessi di una stessa anima, e poi di nuovo quella complicità silenziosa, la porta che si riapriva senza bisogno di parole. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

