Gemelle Kessler il ricordo di Mara Venier | Una delle due non stava bene L’ultima apparizione

Hanno trascorso la loro vita insieme, dal primo all'ultimo respiro, tanto da non riuscire nemmeno a contemplare la possibilità di vivere l'una senza l'altra. Così se ne sono andate Alice ed Ellen Kessler, trovate senza vita a Gruenwald. A 89 anni, secondo i media tedeschi, avrebbero scelto di andarsene insieme con il suicidio assistito. Spesso ospiti a Domenica In, Mara Venier ricorda le gemelle Kessler. Gemelle Kessler, il ricordo di Mara Venier. Tutti sono rimasti profondamente scossi dall'addio delle Gemelle Kessler: Alice ed Ellen sono morte insieme. Estremamente legate, hanno scelto di congedarsi dal mondo così come lo hanno visto per la prima volta: già nel 2012 avevano espresso la volontà di voler "uscire di scena" l'una al fianco dell'altra.

