Gemelle Kessler il ricordo di Mara Venier | Le volevo in studio ma una delle due si era ammalata

Iltempo.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Era come se me lo sentissi» ci rivela Mara Venier, sgomenta dopo la notizia della morte di Alice ed Ellen Kessler. «Avevo manifestato la volontà di riaverle a Domenica In e qualche settimana fa le avevo chiamate, ma mi era stato risposto che una delle due non si sentiva bene. Mai però avrei immaginato questo esito tragico.» Mara era estremamente affezionata alle due gemelle tedesche,che aveva prima imparato ad apprezzare – da bambina – come spettatrice dei loro storici programmi Rai, Giardino d'inverno e Studio Uno in primis, e poi come loro amica affezionata. V'incontravate spesso? «Ci vedevamo ogni volta che Alice ed Ellen erano a Roma. 🔗 Leggi su Iltempo.it

gemelle kessler il ricordo di mara venier le volevo in studio ma una delle due si era ammalata

© Iltempo.it - Gemelle Kessler, il ricordo di Mara Venier: "Le volevo in studio, ma una delle due si era ammalata"

News recenti che potrebbero piacerti

gemelle kessler ricordo maraGemelle Kessler, il ricordo di Mara Venier: “Una delle due non stava bene”. L’ultima apparizione - Mara Venier parla delle Gemelle Kessler: “Una delle due non stava bene”. Come scrive dilei.it

gemelle kessler ricordo maraGemelle Kessler, le loro ultime ore: i due 'accompagnatori', la malattia e il testamento cambiato - Il suicidio assistito era stato programmato da tempo e nei minimi dettagli, ma Mara Venier ha svelato che una di loro era malata. libero.it scrive

gemelle kessler ricordo maraMara Venier sulle Gemelle Kessler: “Una di loro stava male” - L’addio delle gemelle Kessler avvolge il mondo dello spettacolo in un silenzio carico di riflessione. Scrive ilsipontino.net

Cerca Video su questo argomento: Gemelle Kessler Ricordo Mara