«Era come se me lo sentissi» ci rivela Mara Venier, sgomenta dopo la notizia della morte di Alice ed Ellen Kessler. «Avevo manifestato la volontà di riaverle a Domenica In e qualche settimana fa le avevo chiamate, ma mi era stato risposto che una delle due non si sentiva bene. Mai però avrei immaginato questo esito tragico.» Mara era estremamente affezionata alle due gemelle tedesche,che aveva prima imparato ad apprezzare – da bambina – come spettatrice dei loro storici programmi Rai, Giardino d'inverno e Studio Uno in primis, e poi come loro amica affezionata. V'incontravate spesso? «Ci vedevamo ogni volta che Alice ed Ellen erano a Roma. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Gemelle Kessler, il ricordo di Mara Venier: "Le volevo in studio, ma una delle due si era ammalata"