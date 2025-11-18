Gemelle Kessler gli ultimi giorni | quella depressione silenziosa di Ellen e la parete anti-litigi

Per chi le ha conosciute solo attraverso lo schermo, le gemelle Kessler erano perfette: eleganti, sincronizzate, indimenticabili. Ma dietro l?immagine di due icone dello. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Gemelle Kessler, gli ultimi giorni: quella depressione silenziosa (di Ellen) e la parete anti-litigi

MattinaRai1. . A #StorieItaliane il racconto delle ultime ore delle gemelle Kessler, morte lunedì scorso a Monaco di Baviera. La reazione dei vicini e delle persone che la conoscevano. - facebook.com Vai su Facebook

La morte delle gemelle #Kessler. Hanno inviato l’ultimo biglietto a una vicina “Ce ne andiamo insieme, non siate tristi per noi. Ci rivedremo al settimo cielo”. Intanto parla l’organizzazione che le ha accompagnate nel suicidio assistito “È la prima volta di 2 gem Vai su X

Gemelle Kessler: come hanno trascorso gli ultimi giorni insieme prima dell'addio - Alice ed Ellen Kessler sono morte insieme a 89 anni nella loro casa di Grünwald, realizzando il desiderio espresso da tempo di morire lo stesso giorno. Segnala alfemminile.com

Gemelle Kessler, gli ultimi giorni raccontati dall’amica: “Ellen aveva avuto una ischemia” - Alice ed Ellen Kessler hanno deciso di andarsene insieme il 17 novembre: il ricordo dell’amica che le ha vissute fino agli ultimi giorni ... Secondo dilei.it

Muoiono insieme le Gemelle Kessler. Si sono avvalse del suicidio assistito - Le gemelle Kessler sono morte a Grünwald, Monaco, ricorrendo al suicidio assistito. Secondo ilmitte.com