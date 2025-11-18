Gemelle Kessler desideravano morire nello stesso giorno nel testamento la richiesta di essere cremate e seppellite insieme alla madre e al cagnolino

“Il nostro desiderio è andarcene insieme, lo stesso giorno. L’idea che a una delle due capiti prima è molto difficile da sopportare”. Le Gemelle Kessler avevano espresso da tempo il desiderio di morire insieme, nello stesso giorno, come "coronamento del loro legame indissolubile" e questo des. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gemelle Kessler desideravano morire nello stesso giorno, nel testamento la richiesta di essere cremate e seppellite insieme alla madre e al cagnolino

Altre letture consigliate

Sono decedute le gemelle Alice e Ellen Kessler, lo riferisce l'agenzia di stampa Dpa. Avevano 89 anni e si sono spente a Gruenwald, nei pressi di Monaco di Baviera. Sembra che sia intervenuta la polizia che non ha fornito ulteriori dettagli. - facebook.com Vai su Facebook

L'omaggio in video alle gemelle Alice e Ellen Kessler Vai su X

Gemelle Kessler, come sono morte Ellen e Alice: la decisione di andarsene insieme, il suicidio assistito, l'avviso alla polizia - Avrebbero fatto ricorso al suicidio assistito Ellen e Alice Kessler, le gemelle Kessler, trovate morte nella loro casa all'età di 89 anni. Da msn.com

Gemelle Kessler, il patto di sangue scritto nel testamento: «Se una cade in stato vegetativo, l'altra l'aiuta a morire» - «Se una cade in stato vegetativo, l'altra l'aiuta a morire». Scrive ilmattino.it

Gemelle Kessler, il patto di sangue scritto nel testamento: «Se una cade in stato vegetativo, l'altra l'aiuta a morire» - Le gemelle più famose del Paese sono scomparse oggi lunedì 17 novembre a Monaco di ... Si legge su msn.com