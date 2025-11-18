Gaza sì dal Consiglio sicurezza Onu al piano Trump

Gaza sì dal Consiglio sicurezza Onu al piano Trump

Astenute Russia e Cina. I dubbi di Pechino: "Mancano garanzie per la Palestina"

Con l'astensione di Russia e Cina, il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha approvato la risoluzione Usa che supporto il piano di pace di Trump per Gaza e autorizza una forza internazionale di stabilizzazione che dovrebbe anche disarmare Hamas #ANSA https:// - facebook.com Vai su Facebook

