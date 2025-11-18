Gaza risoluzione storica dell’Onu

Tv2000.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La storica risoluzione dellOnu per Gaza. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

gaza risoluzione storica dell8217onu

© Tv2000.it - Gaza, risoluzione storica dell’Onu

Contenuti che potrebbero interessarti

gaza risoluzione storica dell8217onuOnu approva la risoluzione Usa su Gaza: astensione di Russia e Cina, “decisione storica” per Washington - Via libera al piano di pace di Trump e alla forza internazionale di stabilizzazione incaricata di disarmare Hamas ... Secondo altarimini.it

gaza risoluzione storica dell8217onuConsiglio di Sicurezza Onu approva il piano USA per Gaza: astensione di Russia e Cina, Hamas rigetta la risoluzione - Trump definisce “storico” il voto del Consiglio Onu su Gaza: forza internazionale e possibile percorso verso uno Stato palestinese, mentre Russia, Cina e Hamas esprimono riserve. Si legge su notizie.it

Gaza, Consiglio Sicurezza Onu approva risoluzione su piano Usa. Trump: “Voto storico”. Hamas rigetta – La diretta - Così il presidente americano Donald Trump ha descritto l'approvazione da parte del Consiglio di Sicurezza Onu della risoluzione ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Gaza Risoluzione Storica Dell8217onu