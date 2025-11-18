Gaza l' Onu approva la bozza Usa Trump | Portata storica Critiche da Cina e Russia

Ilgiornale.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio di Sicurezza ha approvato la bozza di risoluzione presentata dagli Stati Uniti che sostiene il nuovo piano globale per un cessate il fuoco a Gaza e l’istituzione di una Forza Internazionale di Stabilizzazione accompagnata da un’amministrazione palestinese “apolitica”, sotto supervisione di un Board of Peace presieduto dal presidente americano Donald Trump. Il testo richiedeva almeno nove voti favorevoli per essere approvato, ma il suo destino restava incerto per il possibile veto di Cina e Russia, che hanno avanzato nei giorni scorsi una proposta alternativa. Il testo, modificato più volte durante i delicati negoziati tra i Quindici, ha ottenuto 13 voti a favore e l'astensione prevista di Russia e Cina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

gaza l onu approva la bozza usa trump portata storica critiche da cina e russia

© Ilgiornale.it - Gaza, l'Onu approva la bozza Usa. Trump: "Portata storica". Critiche da Cina e Russia

Altri contenuti sullo stesso argomento

gaza onu approva bozzaGaza, l'Onu approva la bozza Usa. Tensioni tra Israele e la leadership palestinese - ll testo richiedeva almeno nove voti favorevoli per essere approvato, ma il suo destino restava per il veto di Cina e Russia ... msn.com scrive

gaza onu approva bozzaGaza, Consiglio Sicurezza Onu approva il piano Usa. Astenute Russia e Cina. Trump: «Soluzione storica» - Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha votato a favore del piano di pace di Donald Trump per Gaza, che include in particolare il dispiegamento di una forza internazionale. Riporta ilgazzettino.it

Ben Gvir: 'Arrestare Abu Mazen se l'Onu vota ok a Palestina'. Approvata la bozza Usa - Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha approvato la risoluzione americana che supporto il piano di pace di Donald Trump per Gaza e autorizza una forza internazionale di stabilizzazione per l'enclave ... ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Gaza Onu Approva Bozza