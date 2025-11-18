Gaza il Consiglio di Sicurezza Onu approva la risoluzione Usa | si astengono Russia e Cina

Coloni in rivolta per lo sgombero di un avamposto illegale in Cisgiordania: feriti poliziotti israeliani. Cento uomini di Hamas barricati nei tunnel sotto Rafah: "Non usciamo". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gaza, il Consiglio di Sicurezza Onu approva la risoluzione Usa: si astengono Russia e Cina

Altre letture consigliate

La proposta di pace per Gaza che porta la firma di Donald Trump, oggi - 17 novembre - al voto del Consiglio di Sicurezza dell’Onu, ha ricevuto un secco no da entrambe le parti. Da Israele l’opposizione è arrivata direttamente dal premier Benjamin Netanyahu, - facebook.com Vai su Facebook

Consiglio Sicurezza Onu approva risoluzione Usa per Gaza. Astenute Russia e Cina - Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha votato a favore del piano di pace di Donald Trump per Gaza, che include in particolare il dispiegamento di una forza internazionale. Secondo ilmessaggero.it

Dall’Onu l’ok alla risoluzione Usa per Gaza - Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato il piano statunitense per Gaza che autorizza una forza internazionale di stabilizzazione a ... Da lapresse.it

Onu: arriva l’ok alla risoluzione Usa per Gaza. Astenute Cina e Russia - E dopo, se ci sono progressi, «potrebbero finalmente crearsi le condizioni per un percorso credibile verso l'autodeterminazione e la ... Scrive open.online