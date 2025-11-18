Gaza il Consiglio di Sicurezza Onu approva la risoluzione Usa | Hamas dice no all' accordo | non tutela i diritti dei palestinesi
A New York si astengono Russia e Cina. Coloni in rivolta per lo sgombero di un avamposto illegale in Cisgiordania: feriti poliziotti israeliani. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Con l'astensione di Russia e Cina, il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha approvato la risoluzione Usa che supporto il piano di pace di Trump per Gaza e autorizza una forza internazionale di stabilizzazione che dovrebbe anche disarmare Hamas #ANSA https:// - facebook.com Vai su Facebook
#Gaza, Consiglio di Sicurezza #ONU approva risoluzione USA per forza internazionale. Passa il piano di #Trump: la risoluzione #UNSC2803 per la forza di stabilizzazione ( #ISF) riceve 13 voti a favore; @RussiaUN e @Chinamission2un si astengono @USU Vai su X
L’Onu approva la rinascita di Gaza, ma il disarmo di Hamas è ancora un rebus - Con l'astensione di Russia e Cina passa la risoluzione Usa al Consiglio di sicurezza Onu che propone il piano di pace di Trump per Gaza ... Scrive tempi.it
Onu, approvata la risoluzione di Trump per Gaza. Il tycoon: "Porterà ulteriore pace nel mondo" - Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione statunitense sul piano di pace per Gaza. Scrive affaritaliani.it
Onu approva risoluzione Usa su Gaza e forza internazionale di stabilizzazione. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Onu approva risoluzione Usa su Gaza e forza internazionale di stabilizzazione. Si legge su tg24.sky.it