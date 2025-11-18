Gaza il Consiglio di Sicurezza Onu approva la risoluzione Usa | Hamas dice no all' accordo | non tutela i diritti dei palestinesi

Tgcom24.mediaset.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A New York si astengono Russia e Cina. Coloni in rivolta per lo sgombero di un avamposto illegale in Cisgiordania: feriti poliziotti israeliani. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

gaza consiglio sicurezza onuL’Onu approva la rinascita di Gaza, ma il disarmo di Hamas è ancora un rebus - Con l'astensione di Russia e Cina passa la risoluzione Usa al Consiglio di sicurezza Onu che propone il piano di pace di Trump per Gaza ... Scrive tempi.it

gaza consiglio sicurezza onuOnu, approvata la risoluzione di Trump per Gaza. Il tycoon: "Porterà ulteriore pace nel mondo" - Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione statunitense sul piano di pace per Gaza. Scrive affaritaliani.it

gaza consiglio sicurezza onuOnu approva risoluzione Usa su Gaza e forza internazionale di stabilizzazione. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Onu approva risoluzione Usa su Gaza e forza internazionale di stabilizzazione. Si legge su tg24.sky.it

