Gaza Consiglio Sicurezza Onu approva risoluzione Usa Astenute Russia e Cina

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha votato a favore del piano di pace di Donald Trump per Gaza, che include in particolare il dispiegamento di una forza internazionale. Tredici. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Gaza, Consiglio Sicurezza Onu approva risoluzione Usa. Astenute Russia e Cina

Altre letture consigliate

La proposta di pace per Gaza che porta la firma di Donald Trump, oggi - 17 novembre - al voto del Consiglio di Sicurezza dell’Onu, ha ricevuto un secco no da entrambe le parti. Da Israele l’opposizione è arrivata direttamente dal premier Benjamin Netanyahu, - facebook.com Vai su Facebook

Consiglio Sicurezza Onu approva risoluzione Usa per Gaza. Astenute Russia e Cina - Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha votato a favore del piano di pace di Donald Trump per Gaza, che include in particolare il dispiegamento di una forza internazionale. Segnala ilmessaggero.it

L’ONU ha approvato l’invio di una forza internazionale a Gaza - Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato lunedì il piano di pace per la Striscia di Gaza proposto da Donald Trump: fra le altre cose include la costituzione e l’invio nel territorio ... Si legge su ilpost.it

Dall’Onu l’ok alla risoluzione Usa per Gaza - Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato il piano statunitense per Gaza che autorizza una forza internazionale di stabilizzazione a ... Riporta lapresse.it