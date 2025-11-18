Gaza Consiglio Sicurezza Onu approva risoluzione su piano Usa Trump | Voto storico Hamas rigetta – La diretta

Un voto “di portata storica”. Così il presidente americano Donald Trump ha descritto l’ approvazione da parte del Consiglio di Sicurezza Onu della risoluzione sul piano Usa per la Striscia di Gaza, che prevede una forza internazionale di stabilizzazione e un possibile percorso verso uno Stato palestinese. Il voto è arrivato con l’astensione di Russia e Cina, che denunciano l’assenza di garanzie per i palestinesi. E anche Hamas ha rigettato la risoluzione dell’Onu. Ecco tutte le notizie di oggi sul cessate il fuoco a Gaza in diretta. Gaza, le notizie del 18 novembre in diretta Inizio diretta: 181125 07:00 Fine diretta: 181125 23:45 01:18 181125 Ambasciatore russo all'Onu: "Risoluzione non rispetta principio dei due Stati" La Federazione Russa, attraverso le parole dell’ ambasciatore di Mosca all’Onu Vassily Nebenzia, ha dichiarato di non poter sostenere la risoluzione americana, sostenendo che non rispetta il principio dei “due Stati, due popoli” e conferisce in modo improprio alla Forza internazionale di stabilizzazione poteri di imposizione della pace che potrebbero renderla parte in causa nel conflitto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

